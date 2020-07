L

a visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a su par estadunidense, Donald Trump, ha generado diversas reacciones en México, la mayoría negativas. Por un lado se señala el posible beneficio para la relección de Trump derivado de la visita y, por el otro, se habla de reacciones furibundas contra México por los demócratas, de repercusiones insospechadas. Por su parte, los argumentos esgrimidos por AMLO es que su visita se relaciona con la puesta en marcha del T-MEC, además de ir a dar las gracias a Trump por ciertos comportamientos.

Ir a Washington para dar la bienvenida al T-MEC difícilmente se sostiene, porque, esté o no AMLO en Washington el acuerdo va. No se puede cambiar ni una coma, por ahora, a pesar de que hay muchas cuestiones en las que México no salió para nada beneficiado, entre ellas porque nos mantenemos como país maquilador. Pero, estrictamente, no requiere su presencia. Por otro lado, no hay que olvidar que la amenaza de los aranceles obligó al gobierno mexicano a cambiar una política migratoria que por primera vez ponía realmente los derechos humanos de los migrantes por delante, cambiaba los centros de detención por albergues y otorgaba visas humanitarias a todos, por supuesto con orden, pero sin policías ni cuerpos de seguridad.

Lamentablemente México es ahora considerado como la patrulla fronteriza en ambas fronteras, custodiadas por 25 mil miembros de la Guardia Nacional. Finalmente, hay que recordar que los ventiladores se pagaron y los barriles de petróleo también los saldaremos, aunque no sabemos el costo . Es decir, dar las gracias tampoco se sostiene.

Sin embargo, el presidente López Obrador es un político agudo y avezado, y es seguro que ha sopesado y puesto en la balanza todo este tipo de consideraciones y sus posibles consecuencias. Por eso hay que destacar que, como se ha mencionado, se trata de una visita de trabajo, lo que implica tener una amplia agenda.