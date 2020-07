Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de julio de 2020, p. 14

En la reforma a la Constitución para regular la actuación de militares en tareas de seguridad pública no se detalló de manera precisa la acción de las fuerzas armadas, reconoció Morena en la Cámara de Diputados.

Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo que si bien su grupo no comparte la controversia presentada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (PAN), contra el decreto presidencial que regula el respaldo militar a la Guardia Nacional hasta 2024, no podemos discutir la facultad que ella tiene para presentarla.