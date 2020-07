“A esto habría que agregar que faltaba en esa corporación profesionalismo, disciplina y con el paso del tiempo se fueron arraigando vicios de todo tipo. No había disciplina, profesionalismo y tampoco –y eso considero era lo más grave– honestidad.

En condiciones de sana distancia, con una asistencia reducida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como los mandos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el Ejecutivo refirió que, al inicio de su gobierno, estaba muy limitado porque no podía recurrir a las fuerzas armadas para labores de seguridad pública, estaba prohibido en la Constitución. De modo que sólo contaba con una Policía Federal.

El gobierno federal avanza sobre el terreno minado de la seguridad pública –circunstancia heredada por las administraciones del PAN y del PRI–, y se atienden las causas de la violencia desde la raíz de la marginación y la pobreza, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al celebrar el primer año de despliegue de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que sin las fuerzas armadas no sería posible en este momento enfrentar exitosamente el reto de la inseguridad .

El Presidente reiteró que es necesario desterrar la corrupción del país, porque si actuamos con rectitud, con honestidad, va a lograrse la transformación de México: “Es fundamental no permitir la corrupción y establecer la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. No olvidemos eso, es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra.

Así de sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, no queda nada, solamente delincuentes, corruptos, malas personas, malos ciudadanos, malos servidores públicos. Por eso lo principal en el gobierno que encabezo es actuar con rectitud, con integridad y sobre todo con honestidad, con ética.

En su alocución, Alfonso Durazo advirtió: No nos detendrán los cobardes ataques de la delincuencia , y ponderó la formación militar, porque los problemas de seguridad pública no tienen ciertamente una solución militar, pero la disciplina, formación y sentido del deber que tienen un militar y un marino, ahora inherentes a la Guardia Nacional, son imprescindibles en la solución de los problemas que tiene el país .