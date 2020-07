En tanto, el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca y principal científico encargado de controlar la pandemia en Estados Unidos, advirtió que en la nación se podrían tener hasta 100 mil casos nuevos diarios si no se adoptan medidas para frenar los contagios. Ahora tenemos más de 40 mil casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100 mil si esto no cambia, y estoy muy preocupado , alertó al comparecer ante el Comité de Salud y Educación del Senado, en Washington.

Estados Unidos, el país más afectado del mundo, acumuló hasta ayer 127 mil 322 decesos y 2 millones 629 mil 372 casos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. La Universidad de Washington prevé que habrá más de 175 mil desesos para octubre.

Fauci sostuvo que los brotes recientes en ciertas zonas, como en California, Arizona, Texas y Florida, significan un riesgo para toda la nación, incluso para las regiones que han registrado avances al reducir los contagios.