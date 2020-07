De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de julio de 2020, p. 3

Con la entrada del semáforo naranja en la Ciudad de México y otros estados del país, sin medidas adecuadas de protección, el repunte de la epidemia es inminente debido a la persistencia del riesgo de contagios, de acuerdo con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del organismo, explicó que el cambio en el semáforo no indica que la epidemia o el virus se haya eliminado de nuestro ambiente, sino que en los centros hospitalarios se puede disponer de más lugares para tratar a los enfermos de Covid-19. Una condición que no nos exime de mantener la guardia .

El cambio de semáforo no es más que una estrategia de control ordenado respecto de la manera en cómo debemos reincorporarnos a algunas actividades de nuestra vida cotidiana. Es responsabilidad de toda la sociedad poner atención en qué sí se puede, qué no se puede, qué hay que hacer y qué no hay que hacer para que sea efectivo y exitoso. Por eso tiene que haber apoyo de la sociedad , señaló Rodríguez Álvarez.