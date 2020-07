El mandato popular, por fortuna respetado, fue claro el 1º de julio de 2018: no más corrupción ni impunidad. Hacer valer el poder del Estado mexicano en beneficio de todas y todos. El Presidente sólo ejecuta el mandato popular. Hay que apoyar al Presidente que se enfrenta a un monstruo de corrupción de mil cabezas, que había sobrevivido más de 80 años.

Otro gran historiador, Pedro Salmerón Sanginés, acepta en su carta que fue una hazaña de los mexicas; arguye que no hay que considerarla como Noche Victoriosa , pues eso significaría que no fuimos conquistados , además porque las razas que ahí participaron no son México, dado que éste es un país pluricultural y multinacional.

Entonces, yo me pregunto: ¿por qué los que nos consideramos modernos mexicanos (y mexicas también porque seguimos hablando la lengua mexica, como un servidor) no podemos conmemorar ese gran acontecimiento como una victoria? Por ser una nación multicultural habría que con-memorar, o sea con-celebrar, porque se tuvo esa victoria, aunque parcial, sobre una nación invasora de todo el país, y victoria tan contundente que el mismo general lloró delante de sus soldados.

Entonces cómo está eso de que todos celebramos la victoria del 5 de mayo sobre otra nación invasora, también parcial, pero fue victoria, aunque no todos los pueblos hayan participado, como ha sucedido en otras regiones. ¿Por qué si somos una nación multicultural no somos más solidarios y con-memoramos todos unidos (juntos pero no revueltos)?

Esa victoria de la Noche Triste fue muy importante, y no sólo para los mexicas (de los que todavía quedamos algunos) que son nuestros ancestros, aunque algunos no lo quieran aceptar; sin embargo, los franceses todavía dicen: nuestros ancestros los galos.

José Paz Espinosa Xolalpa, profesor

Externan total apoyo al gobierno y al Presidente

Hoy conmemoramos dos años de la victoria de nuestro movimiento. Como partido Morena llevamos al compañero Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, con el apoyo de 30 millones de compatriotas. El triunfo de nuestro proyecto de nación fue arrasador. El pueblo de México se impuso en las urnas. Fue una victoria del pueblo.

Manifestamos todo nuestro apoyo a nuestro gobierno que impulsa la 4T y también a nuestro Presidente. El trabajo de la transformación es de todas y de todos.

La Cuarta Transformación de México apenas se inicia, será un proceso largo y por la vía pacífica.

Asamblea Popular de Morena en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (203 firmantes)

Leticia López