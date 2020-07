En otra causa, se dispuso la indagatoria y la prohibición de salir del país a los ex ministros de Economía y Transporte, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, respectivamente; al director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al titular de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Fría, y otros por corrupción en el sistema de peajes favoreciendo a Macri y sus empresas.

Buenos Aires. El juez federal Federico Villena ordenó la detención de más de veinte personas, entre ellas la ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Mabel Martinengo, en el pasado gobierno de Mauricio Macri, así como de ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sospechosos de haber espiado ilegalmente a unos 500 políticos, periodistas, religiosos, magistrados y periodistas.

Se investigan “las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron por cifras de hasta mil millones de dólares.

Macri, que acumula acusaciones por su relación con la AFI, fue denunciado en calidad de responsable de los lineamientos estratégicos y objetivos de inteligencia nacional, como máxima autoridad de ese sistema.

El escándalo del espionaje ilegal llegó hasta el periódico The New York Times, mediante una nota del periodista Hugo Alconada Monn, del periódico La Nación (pro Macri), que estaba en la lista de vigilados, bajo el título Las lecciones que aprendí del año que me espiaron , en referencia a lo que conoció y escuchó como víctima del espionaje en el juzgado del juez Villena. Destacó que lo habían espiado cuando trabajaba en una investigación que incomodaba al poder político y empresarial relatando que lo espiaron y lo siguieron. Analizaron el lugar en el que vivo, el automóvil que uso y hasta fueron a la casa de mis padres, dos jubilados con más de 70 años, y queda por salir a la luz si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa , escribió Alconada.

Entre las noticias importantes del día, el gobierno del presidente Alberto Fernández derogó mediante un decreto la ley promulgada por Macri y que permitía la incorporación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras, control del narcotráfico y terrorismo, y la actuación del ejército vuelve a ser la defensa ante agresiones extranjeras.