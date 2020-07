En la LMB la opinión mayoritaria es coincidente: sin público no hay condiciones de una temporada. Hacer la campaña sin taquilla y sin los ingresos de venta de alimentos y bebidas, sólo representaría pérdidas para los dueños. En resumen: sin público, la temporada es inviable.

No hay optimismo en la Liga Mexicana de Beisbol, reconoce el presidente ejecutivo de Diablos Rojos, Othón Díaz Valenzuela. La cancelación de la temporada de este año parece inminente ante el escenario que ofrece la pandemia de coronavirus y sería la primera vez en casi un siglo de historia que se interrumpe. Hoy se reúnen directivos para tomar una decisión definitiva frente a las limitaciones que plantean las medidas de seguridad sanitaria y la opinión dominante es la imposibilidad de continuar en estas condiciones.

Tenemos un modelo diferente al de otras industrias , señala el presidente ejecutivo de Diablos; “patrocinios y venta de derechos de transmisión no son un ingreso muy fuerte en la Liga; después de que se reafirmó que aún en semáforo naranja el público no puede entrar a los estadios por el riesgo que representa… no queda mucho qué pensar”.

A la espera del anuncio oficial tras la reunión, es previsible la cancelación, en la Liga queda la certeza de que no se trata de una negativa de las autoridades, explica Díaz, sino del comportamiento del Covid-19 en la población.

Somos responsables y no hemos dejado de valorar sobre cualquier alternativa, la importancia de preservar la salud de nuestra afición, nuestros jugadores y demás participantes de esta industria , añade.

En 95 años de existencia de la Liga Mexicana de Beisbol nunca se interrumpió. Ni siquiera se detuvo cuando ocurrió la huelga de peloteros en 1980 en demanda de mejores condiciones laborales.