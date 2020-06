L

a semana pasada el senador Ricardo Monreal Ávila acudió a una entrevista con un comunicador que el día anterior había iniciado una campaña de desinformación (la enésima a su cuenta, no en vano se le llama Lord Montajes) contra la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, y su marido, el doctor John Ackerman, académico de la UNAM y periodista. En dicha entrevista, en que no hizo alusión a ese montaje (sí, montaje, como lo explicó claramente el senador Martí Batres https://bit.ly/2VvfLmc), el senador Monreal pareció suscribir, sumarse alegremente a las reiteradas tergiversaciones de Lord Montajes sobre el doctor Hugo López-Gatell y el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, entre otros funcionarios.

La razón que me impulsó a escribir este artículo es la respuesta que dieron al justo reclamo que le hizo el doctor Ackerman al senador Monreal, en las redes sociales, 25 senadores de Morena. La cifra de 25 la obtengo del propio senador Monreal (https://bit.ly/2Vw99E7). La cifra también revela que 39 senadores de Morena no se sumaron a ese apoyo innecesario y hasta increíble a quien es formalmente su coordinador. Transcribo con paráfrasis una de las respuestas, semejante a las otras 24: El liderazgo de Monreal ha sido clave para el avance de la #4aTransformación. No es tiempo de divisiones, es tiempo de cerrar filas con el Presidente, de cordura y respeto a los puntos de vista .

Más allá de lo paradójico de ese llamado justo en respuesta a actos francamente opuestos a la unidad (sumarse a o avalar las críticas infundadas contra personajes claves de la #4T, como los mencionados Sandoval Ballesteros, López-Gatell y García Jiménez), llama la atención el llamado a la cordura. Otros senadores hablaron de principios y disciplina. Hablemos pues de eso.

No recordaré las muchas denuncias sobre las propiedades de Monreal ni su pasado en Zacatecas: mientras no se comprueben, son acusaciones a medias o sin fundamento. Tampoco hablaré de la construcción del partido en 2012-17. Empezaré el 10 de septiembre de 2017.