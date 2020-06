Yo no tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos si siempre, toda mi vida he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano, todo el tiempo. No soy un vendepatria, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando o se confundan. Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía , señaló el mandatario.

▲ Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, manteniendo nuestra dignidad, aseguró ayer el Presidente López Obrador en su conferencia matutina. Foto Presidencia

–¿Reconoce que será percibida de manera electoral?

–Pues sí, pero nosotros tenemos ya una tradición en política exterior, apegada a la Constitución nuestra de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, yo me tengo que ajustar a eso.

Advirtió que en estos temas siempre habrá polémica, ya que el ir generará críticas de la misma forma que si no acude. Si no voy, soy aldeano de Macuspana, que me da muchísimo orgullo, y además no sólo de Macuspana, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, que me da muchísimo orgullo mi pueblo; y si voy, pues, ¿para qué me meto en cuestiones políticas si no voy a intervenir en cuestiones electorales? .

Al referirse al T-MEC, remarcó que ya pasó lo peor en materia económica. Tras recordar que en abril se perdieron 555 mil empleos y otros 340 mil en mayo, explicó que los datos preliminares sobre junio apuntan a que se perderán menos de 100 mil plazas, ya que hasta el momento se han registrado 70 mil trabajos perdidos. Adelantó que la cifra final la dará a conocer mañana en el mensaje que ofrecerá por la tarde en el contexto del segundo aniversario de las elecciones de 2018.

Aunado a ello, López Obrador se dijo optimista en cuanto a la recuperación económica, porque las remesas de connacionales de Estados Unidos a México, en los primeros seis meses del año, se incrementaron 10 por ciento en comparación con el primer semestre del año pasado.