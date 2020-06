Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 30 de junio de 2020, p. 8

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron avalar, sin cambios, las minutas del Senado con el marco legal del T-MEC para la sesión extraordinaria de este martes, la cual se alargará debido al método escalonado en cada una de las votaciones a los dictámenes: durante una hora se llamará a los diputados al pleno en orden alfabético, en tandas de 50.

Las minutas no pasarán por comisiones y, aunque se presenten reservas, no serán admitidas con el fin de no devolverlas al Senado y que los proyectos de decreto se envíen de inmediato al Ejecutivo.

En cuanto la elección pendiente de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, sólo se hará la declaratoria de reanudación de entrevistas por el comité técnico evaluador, que deberá presentar cuatro listas de cinco candidatos a la Junta de Coordinación Política.

Los consejeros serán designados en la sesión extraordinaria del 22 de julio, la cual se realizará tras el cabildeo con la oposición y legisladores de Morena por parte de Ricardo Monreal, para que su contraparte en San Lázaro, Mario Delgado, aceptara que sólo se aborden las leyes vinculadas al T-MEC y la elección de los consejeros.

Tras el acuerdo, se aprobó por unanimidad un nuevo orden del día con ambos temas y, para la sesión de hoy, los órganos de gobierno acordaron medidas extremas: se desinfectó el salón de plenos, la tribuna, las áreas comunes, las oficinas de los diputados, el restaurante y la sala de prensa.