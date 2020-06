Ángeles Cruz Martínez

Martes 30 de junio de 2020, p. 3

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador es una de las 70 personas que estuvieron en contacto con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien la semana pasada informó que tiene Covid-19, el equipo de salud determinó que no estuvieron tan cerca ni durante tanto tiempo, por lo que el mandatario no está en un riesgo particular de contagio , afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En casos de este tipo lo que procede es la vigilancia basada en síntomas, mientras sobre su próximo viaje a Estados Unidos dijo que no hay una preocupación específica sobre la salud del Presidente.

Hasta ahora, indicó, no hay algún requerimiento del gobierno estadunidense para que López Obrador se practique la prueba de detección del virus. Pero podemos consultar por los canales diplomáticos y técnicos.

Ayer el reporte sobre el comportamiento de la pandemia dio cuenta de 3 mil 805 nuevas confirmaciones del coronavirus, cifra ligeramente menor a las 4 mil 50 del domingo, para un acumulado de 220 mil 657.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, presentó el informe de 473 fallecimientos, con lo que la cifra llegó a 27 mil 121.