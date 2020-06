E

l gobierno de la 4T se está portando con generosidad con la banca privada; tienen un interés común: que no quiebre ningún banco porque no habrá otro Fobaproa. Primero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó a las instituciones financieras la facilidad regulatoria de no registrar los créditos restructurados a sus clientes como cartera vencida, gracias a lo cual no tuvieron que incrementar sus reservas durante la moratoria de pagos y pudieron estabilizar en el corto plazo su rentabilidad y los niveles de solvencia en espera de que las condiciones económicas mejoren. Esta facilidad fue por un plazo de 120 días, que venció el 26 de junio. Esas instituciones han pedido más tiempo para resolver los más de 7 millones de solicitudes de sus clientes, que representan alrededor de 600 mil millones de pesos, al ampliar el plazo hasta el 31 de julio. Posiblemente la extensión del plazo tiene que ver con una pifia que se cometió en el proceso: los clientes fueron boletinados en el Buró de Crédito con una anotación que decía Covid-19 , lo que produjo descontento porque de algún modo era una marca negativa que supuestamente sería borrada por el buró. En resumen, así va el programa de diferimiento de pago de deudas de empresas pyme y clientes en general, (vigentes al 28 de febrero) el cual consiste en aplazar el pago de sus deudas por cuatro meses, pagando intereses ordinarios y teóricamente sin pagar moratorios. La hora de la verdad será cuando los bancos comiencen a hacer efectivos esos créditos.