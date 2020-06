El gobierno puede interponer recurso

También advierte que dicha suspensión puede modificarse o revocarse por algún hecho superveniente, como algún recurso que el gobierno federal interponga ante la misma SCJN.

La suspensión implica que el acuerdo de la Sener no podrá tener efecto alguno hasta que la Suprema Corte resuelva sobre su constitucionalidad. El ministro Aguilar sostuvo que esa medida no tendría mayores repercusiones: No se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano .

La SCJN desechó de plano otra controversia que sobre el mismo acuerdo de las energías limpias había interpuesto el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, debido a que no pudo comprobar que la esfera jurídica del ayuntamiento haya sido afectada por la medida tomada por la Sener.