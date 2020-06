Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 30 de junio de 2020, p. a11

¿Quién en el minitorneo va a querer jugar contra Cruz Azul?, cuestionó el ex árbitro mundialista Armando Archundia, convencido de que el torneíto programado para iniciar este viernes debe ser anulado. Si son responsables deben cancelar, pues por ganar centavos van a perder pesos , advirtió.

En días pasados La Máquina reportó un brote de Covid-19, más grave que el conocido en mayo en el equipo Santos Laguna, el cual orilló a liquidar de forma definitiva el torneo Clausura 2020.

El contagio entre la plantilla cementera es aún más grande, pues incluye a 14 mujeres, ocho hombres, siete casos que aún no se definen, y tengo información de que también está extendido entre jugadores Sub-20 y Sub-17 , manifestó Archundia.

El también abogado resaltó que de acuerdo con las pláticas sostenidas entre autoridades de la Federación Mexicana de Futbol y del sector salud hacia la reactivación –establecida para el 24 de julio–, apenas estamos en la segunda etapa del trayecto, por lo que resulta muy riesgoso que se dispute un minitorneo que no existía en el panorama .