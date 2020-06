“Yo salí indeterminado, pero me siento muy bien, no tengo problemas, inclusive los que dieron positivo están bien. Estamos viendo que surgen cosas nuevas, hay que tener mucha precaución y prevenir lo que más se pueda.

No le veo el lado positivo (a esta situación). Aquí en La Noria ya hubo un integrante al que le volvió a dar, esa es la preocupación, que al tenerlo una vez, no quiere decir que te vuelves inmune, tal vez no te enfermes nuevamente, pero el virus lo tienes, y no sabemos si puedes estar contagiando , aseveró.

Por otro lado, el técnico reconoció que el plantel celeste no está listo para disputar la Copa por México, la cual comenzará el viernes 3 de julio.

“Futbolísticamente no estamos aptos para encarar este torneo, los muchachos lo están resintiendo, lo están soportando porque están al límite; una vez que empiece un torneo lo queremos ganar, pero la realidad es que no estamos ni para jugar 45 minutos.

Es sensacional la oportunidad de participar en esta competencia, pero hubiera sido mejor en otras circunstancias, la verdad todavía no estamos preparados para jugar un torneo a la tercera semana de empezar a entrenar luego de tres meses de estar en casa , sostuvo.

Aunque Siboldi descartó sentirse molesto ante la decisión de la directiva celeste de competir en este certamen, confesó que tuvo que modificar sus planes de pretemporada de cara al arranque del torneo Apertura 2020, pues le avisaron de último momento que participaría en dicha justa.

“La verdad es que a mí no me consultaron, es un compromiso que adquiere el club y después nos enteramos, pero nosotros debemos llegar lo mejor posible.