Del primero de septiembre de 2019 al 12 de junio de 2020, el Conapred recibió 943 denuncias, de las cuales se concluyeron 249 por las vías mencionadas. Además, atendió en lo inmediato 354 casos no graves de discriminación a través de gestiones y la mediación voluntaria entre las partes.

Las quejas se presentaron principalmente en la Ciudad de México, 45.4 por ciento; el estado de México, 9.8 por ciento; Jalisco, 6.4 por ciento; Guanajuato, 4.9 por ciento, y Puebla, 3.7 por ciento.

En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este organismo constató que, al cierre de 2018, el diseño de la política antidiscriminatoria en el país no fue suficiente ni consistente para atender la persistencia de las prácticas de exclusión. Señaló que el Conapred no cuenta con el personal necesario para las actividades sustantivas, y que de 2009 a 2018 el Consejo capacitó a 320 mil 977 personas y realizó 99 campañas para el combate a la discriminación, pero no se acreditó su efectividad.