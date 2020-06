Si bien muchos de los sindicatos no tienen programados procesos de renovación en el presente año, la reforma no ha derivado en alguna renovación en los gremios más numerosos ni en las centrales obreras que, a decir de sus afiliados, haya sido exitosa y transparente.

La reforma laboral no está avanzando, realmente no está habiendo legitimación de contratos; los trabajadores no están siendo llamados a consulta o votación para ver si reconocen esos contratos que negociaron en nombre de ellos; no se está cumpliendo del todo con las reformas estatutarias y todavía no hay elecciones democráticas, ni en los grandes sindicatos ni en los pequeños en las industrias , agregó De la Cueva.

La reforma laboral aprobada en 2019 invita de manera laxa a modificar los estatutos sindicales, por lo que se realizan cambios de forma y no de fondo, agregó Romero García, quien consideró que con ello se deje entrever que se puede jugar con la ley .