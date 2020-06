De La Redacción

Lunes 29 de junio de 2020

Abraham no concibe por qué, desde hace más de tres meses, no puede visitar uno de sus lugares favoritos: el Bosque de Aragón. Lo que más disfruta es correr y caminar por esos jardines, actividades que le ayudan sobremanera a mantenerse en calma.

Extraña perseguir mariposas o simplemente mirar el verde de los árboles. El encierro a causa del Covid-19 ha roto sus necesarias rutinas. Hoy, los episodios de crisis son cada vez mayores, pues vive con trastorno espectro autista (TEA). La cuarentena ha sido un complicado proceso tanto para este chico de 15 años como para su familia.

El encierro lo ha cambiado todo

Está muy alterado, pues como todo niño con diagnóstico TEA, sus rutinas son fundamentales para estar en equilibrio. El confinamiento lo ha cambiado todo: no hay terapias, no podemos ir a hacer ejercicio ni a sus habituales caminatas en el bosque o sus juegos. No poder salir lo tiene nervioso, irritable y grita por horas. Ha adoptado conductas desafiantes y hasta se pone agresivo. No ha sido sencillo , señala su madre, Alma Delia Hernández.

Pese al riesgo que significa romper el confinamiento y salir a las calles, tiene que hacerlo. Estar constantemente encerrado lo lleva al extremo de las crisis. Y aquí, su madre enfrenta un nuevo dilema: convencerlo de ponerse un cubrebocas es todo un desafío. Además, estar en la calle los ha llevado a ser juzgados por otros que desconocen la condición del pequeño.

Judith Vaillard, directora de Domus Instituto de Autismo AC, refiere que debido al encierro, la calidad de vida para las familias con algún integrante con TEA es todavía más compleja.