César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 29 de junio de 2020, p. 2

En la Ciudad de México y área conurbada hay gente que no aplica la sana distancia y no respeta las medidas para evitar la propagación del Covid-19. Con el ingreso de la nueva normalidad, en los días recientes se observó gran afluencia de personas en algunos tianguis ubicados en las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán, y en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, donde la mayoría de asistentes y comerciantes no usaban cubrebocas o no lo portaban de manera adecuada.

Pero no sólo eso. A pesar de la restricción de vender bebidas alcohólicas, había puestos que ofrecían cervezas y licores preparados. Asimismo, por disposición oficial la venta de comida es sólo para llevar; sin embargo, los puestos de garnachas, carnitas, barbacoa, mixiotes, mariscos y tacos de bistec, por mencionar algunos, lucieron abarrotados por familias que no hicieron caso al llamado de las autoridades de mantenerse en casa.

Aglomeraciones

Iztapalapa es una de las alcaldías con mayor número de casos positivos de Covid-19. El pasado sábado 27 de junio registró 8 mil 65 casos confirmados, mil 670 sospechosos, mil 99 defunciones y 5 mil recuperados.