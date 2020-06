L

a idea del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la ayuda del gobierno debe ser entregada directamente a la gente, a los consumidores y no a las grandes empresas porque tarda en bajar, se desvía o nunca llega. Fue la amarga experiencia que dejó el Fobaproa. En semanas recientes, organizaciones empresariales han insistido en que el gobierno repita aquella experiencia, incluso que se endeude para hacerlo. Se han topado con una negativa firme. ¿Cómo están enfrentando –sin Fobaproa– grandes empresas la crisis financiera ocasionada por la pandemia? Femsa, la principal embotelladora de Coca-Cola y dueña de los Oxxo, se ha apalancado mediante un préstamo de 700 millones de dólares. Se sumó a Kimberly-Clark, que obtuvo otro por 500 millones. América Móvil emitió mil millones de dólares en bonos con vencimiento a 2030 en la Bolsa de Valores de Nueva York. Famsa, la cadena de tiendas, tomó otra vía: buscó la protección de la Ley de Quiebras de Estados Unidos a fin de tener oportunidad de restructurar sus finanzas. Grupo Posadas, que maneja la cadena de hoteles Fiesta Inn, tomó la delicada decisión de dejar de cumplir con el pago de 15.5 millones de dólares de sus notas senior 2022, con el fin de asegurar la continuidad de sus negocios como resultado del importante deterioro relacionado con el Covid-19 en los ingresos operativos y los flujos de efectivo de la compañía, así como el impacto todavía incierto que tendrá en la industria turística de México en el futuro próximo . El sector empresarial experimenta un periodo de ajuste severo que algún día ocurriría, pero que precipitó la pandemia. Vivía en un paraíso gracias a la condonación de impuestos y la manga ancha con los factureros, pero ya se acabó.

Les atan las manos

Los más grandes bancos de EU se enfrentan a una supervisión más estricta a raíz de las pruebas de estrés en este año. Aunque pasaron los exámenes, la Reserva Federal dictó nuevas reglas que limitan el reparto de dividendos y la recompra de acciones en respuesta a la pandemia del Covid-19. La recompra de títulos es un medio con el que frecuentemente los bancos favorecen a sus socios con dinero líquido. En otras palabras, el banco central les ha atado las manos con miras a que no se repita el colapso financiero de 2008, que llevó a la quiebra a numerosos bancos. Eso acontece en Estados Unidos. En México no hay información pública de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Banco de México estén tomando medidas preventivas. No se conocen resultados recientes de las pruebas de estrés, si es que han continuado. Dicen y repiten que el nivel de capitalización de las instituciones comerciales es muy bueno. Veremos qué tanto resisten. Por lo pronto, deberán hacer frente a la riesgos de incumplimiento de la clientela que se inscribió en el programa de diferimiento en el pago de deudas.