n los últimos días el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro cambió radicalmente de conducta. Bajó de manera sensible el tono agresivo con que se dirigía al Congreso y al Supremo Tribunal Federal y dejó de participar en manifestaciones callejeras antidemocráticas que piden intervención militar. Al contrario de lo que venía impulsando –una ruptura con los demás poderes constitucionales–, pasó a defender un clima de entendimiento con el Congreso y con la Corte Suprema de Brasil.

Hasta su expresión facial pasó por una transformación evidente: la mirada cargada de odio y las mandíbulas siempre en tensión máxima se transformaron en ojos asustados, y todo el rostro se ve muy demacrado.

Ese cambio, en todo caso, no es por un súbito brote de sensatez o a la eficacia de supuestos consejos del ala militar que impregna su gobierno. Tampoco se debe al escenario desolador de la pandemia que avanza descontrolada sin que el gobierno salga de su inercia; lo que se avista es el crecimiento de la curva ascendente de infectados y de víctimas fatales frente a la indiferencia presidencial.

No, no: el cambio se debe al temor provocado por la detención, al amanecer del jueves 18 de junio, del ex policia militar Fabricio Queiroz. Con eso, la vulnerabilidad del clan presidencial, sobre todo para el senador Flavio Bolsonaro, su hijo mayor, aumentó de manera exponencial.

Amigo de Jair Bolsonaro desde hace 36 años, Queiroz, además de chofer y escolta, era una especie de operador financiero del clan. Además, es muy cercano a las milicias , bandos de sicarios que controlan vastas áreas de la región urbana de Río de Janeiro. Manejaba volúmenes de dinero absolutamente incompatibles con sus ingresos, desviando fondos públicos a lo largo de los años en que fue asesor especial del entonces diputado estatal y actual senador. Si cuenta la décima parte de lo que sabe, provocará un cataclismo devastador para el clan.

Para enturbiar aún más el panorama, Fabricio Queiroz fue detenido en un rancho de propiedad de Frederick Wasseff, quien hasta el pasado viernes era abogado de Bolsonaro y sus tres hijos que actúan en política.

Wasseff es una bomba de altísimo efecto, y que no se dejará controlar. Si cuenta la vigésima parte de lo que sabe, será fatal.

La raíz principal del brusco cambio de ruta exhibido por Bolsolnaro, que de enfrentamiento con el Poder Judicial pasó a ser la búsqueda por entendimiento, reside en el altísimo peligro de que su hijo Flavio sea el primero del núcleo familiar en ser conducido a los tribunales y, en seguida, a las mazmorras de una cárcel.