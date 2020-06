Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 28 de junio de 2020, p. 11

En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el proyecto del Tren Maya busca opacar la importancia de los liderazgos tradicionales en las comunidades por donde pasaría el ferrocarril, para dar la imagen de que no hay oposición al mismo, además de que en su favor no presenta argumentos científicos, sino apreciaciones discursivas que no tienen sustento real.

Así lo advirtió la académica y antropóloga Giovanna Gasparello, quien indicó que se están haciendo a un lado los señalamientos sobre las posibles afectaciones que generaría el tren, con textos viciados en los cuales se busca dar la impresión de que existe un apoyo popular mayoritario a la iniciativa.

En un estudio sobre el tema –del cual este diario tiene una copia–, la profesora de investigación científica de la dirección de Etnología del Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que en la MIA de la Fase 1 del Tren Maya (correspondiente al tramo de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán, pasando por Tabasco y Campeche) existen diversas inconsistencias .