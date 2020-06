Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de junio de 2020, p. 10

No hay duda de que el mandatario estadunidense Donald Trump buscará sacar provecho político y electoral de la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la visita puede ser también provechosa para México si ésta se prepara con cuidado y la agenda del presidente mexicano no se centra únicamente en Trump, pues si se reúne también con otras figuras políticas o con organizaciones de migrantes, por ejemplo, no dejará espacio a que su encuentro con el magnate neoyorkino sea interpretado como espaldarazo político.

Para Roberto Zepeda Martínez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan), es seguro que Trump buscará capitalizar la visita de López Obrador, quien tiene buena imagen entre la comunidad hispana en Estados Unidos. A cinco meses de la elección presidencial en la que busca relegirse, Trump está al menos 10 puntos por debajo de su rival Joe Biden en las encuestas , y buscará remontar en todas las oportunidades.

Zepeda consideró en entrevista telefónica que por ello podría ser un momento inoportuno para un encuentro con López Obrador, pero advierte que el mandatario mexicano no tenía mucho margen de maniobra para rechazar la invitación de Trump a celebrar la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).