Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Domingo 28 de junio de 2020, p. 6

No nos vamos a dejar intimidar ni vamos a hacer acuerdos con la delincuencia organizada, como era antes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es muy importante que quede claro, agregó: Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, no vamos a usar esas balandronadas; tampoco vamos a violar derechos humanos y no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados , como el ocurrido al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, con el uso de los servicios de inteligencia.

En un videomensaje en sus redes sociales, resaltó que ahora hay una frontera, un límite, una raya bien pintada, una cosa es la autoridad y otra la delincuencia. Ojalá y esto se entienda. Y tenemos miedo, porque somos seres humanos; nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes. Entonces, vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor .

López Obrador lamentó que junto con dos elementos de la escolta de García Harfuch, gente muy cercana a él , falleciera una joven de Jalatlaco [Gabriela Gómez], que venía a vender su comida a la Ciudad de México con su familia. En Jalatlaco se hacen tlacoyos y de eso vive mucha gente. Siembran el maíz, el haba, le dan un valor agregado a estos alimentos tan nutritivos y vienen a venderlos a la Ciudad de México. Desgraciadamente perdió la vida una joven de esta familia , afirmó.