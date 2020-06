Mala fama

Asociados falsamente como transmisores del nuevo coronavirus, lamenta que en todo el mundo exista una respuesta negativa a los murciélagos. Ese asunto es básicamente cómo los humanos nos hacemos daño a nosotros mismos al atacarlos, porque dejan de darnos los beneficios que siempre nos ha dado . Ejemplificó que en Cuba, Perú e Indonesia se han presentado casos donde la gente se ha dado a la tarea de matar a ese único mamífero que vuela.

“Tristemente, hay varios seudocientíficos que han querido montarse sobre la mala imagen, completamente injusta, para decir a los gobiernos y a las organizaciones de Naciones Unidas que hay que tener cuidado con ellos.

“Dicen: ‘denme dinero y yo los estudio, porque los murciélagos llevan muchos virus’. Y eso es completamente falso. Hace unas semanas, un amigo científico publicó un ar-tículo contrarrestando estas mentiras, ya que los murciélagos no tie-nen más virus que cualquier otro mamífero sea un ratón o primate”. Y aunque efectivamente portan un virus que se parece 96 por ciento al causante del Covid-19, no quiere decir que sea el mismo; comparte un ancestro común, quién sabe de cuánto tiempo atrás, pero no viene de los murciélagos ni tampoco podría infectar a los humanos. Para protegernos de una nueva pandemia, afirma, la evidencia científica señala que la primera defensa es conservar los ecosistemas intactos, no con reservas bioculturales, sino con reservas absolutamente intactas. Y lo que podemos hacer para detener la siguiente epizootia es proteger lo que nos queda de bosques, pero sin un ápice de seres humanos que los perturben . También llamó a reflexionar sobre el consumo de carne, tras señalar que el hacinamiento en que se mantiene a pollos, reses y cerdos se ha convertido en un paraíso de enfermedades emergentes .

Noches de murciélagos

Medellín Legorreta señala que en la Ciudad de México, donde coexisten 19 especies de estos mamíferos voladores, se prevé iniciar en agosto próximo un programa que permitirá descubrir ese mundo.