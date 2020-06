Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de junio de 2020, p. 4

La pandemia del Covid-19 encontró en México instituciones de enseñanza débiles y vulnerables que ya padecían una serie de problemas, como la escasa atención a la salud mental de los estudiantes que ha sido puesta de manifiesto por la emergencia, de acuerdo con académicos universitarios.

Carlos Contreras Ibáñez, investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que si bien los centros docentes han sido generosos e instituciones como la UAM han impulsado políticas loables hacia los alumnos, al otorgar becas en especie –tabletas y acceso a Internet–, esto es un paliativo, porque ellos nunca fueron avisados de que la vida tenía que continuar, de cómo combinar las urgencias económicas que surgieron en los hogares ni de la obligación de proseguir o para qué .