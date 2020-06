Uno de los hallazgos de la encuesta –cuyo fin es entregar reconocimientos a las empresas mejor calificadas– es que las mismas que habían calificado bien en temas de ética fueron las que mejor se comportaron y reaccionaron a la situación del Covid-19 , destacó Sentíes.

He visto empresas a las que no les ha importado la pandemia y los peligros en que pone a sus empleados, porque se mantienen abiertas y los obligan a trabajar presencialmente, lo cual me parece patético, pero también he visto a otras que, aunque les cuesta mucho dinero, han mantenido en la medida de lo posible el nivel de sueldo de sus empleados , indicó.