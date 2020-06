S

obre la mesa de la cocina hay hojas de periódico, botecitos de pintura y brochas. Raciel va a elegir una, pero suena el teléfono y se apresura a contestar.

Raciel: –¿Rebeca? ¿Qué pasa? Ya te tardaste mucho. Me tenías preocupado.

Rebeca: –Tuve que ir a varias farmacias porque la medicina está agotada. Creo que mejor voy al Centro. No está lejos. Me iré caminando, así ahorro y de paso hago ejercicio. ¿Vas a seguir pintando mi alacena?

Raciel: –Cuántas veces tengo que decirte que sí; pero antes llamaré a Trinidad. Chance y sabe cuándo regresaremos a la fábrica, aunque no creo que vaya a ser pronto.

Rebeca: –Eso no depende de ti. No te preocupes. Te llamo luego. Besos.

II

Raciel marca el número de Trinidad. Después de una breve espera, escucha la voz de su hijo:

Chava: –¿Con quién quiere hablar?

Raciel: –Con tu papá.

Chava: –Subió a la azotea a componer la antena de la tele, pero está mi mamá. ¿Te la comunico?

Raciel:–Si no está muy ocupada.

Chava: –Se está pintando el pelo. Ma, ¡teléfono!

Elsa: –¿Es tu tía Adela?

Niño: –No. Es Raciel. Quería hablar con mi papá, pero le dije...

Elsa (sonriente, le arrebata el teléfono):

–Nada más porque no puedes comunicarte con Trini me hablas a mí.

Raciel: –Desde hace rato quería hablarte, pero pensé que a lo mejor te molestaba.

Elsa: –Pero, ¿por qué? Al contrario, me da gusto.

Raciel: –Y a mí también que me lo digas. (Pausa) ¿Cómo está Trini?

Elsa: –Como todo el mundo: preocupado por lo del virus, no saber qué va a pasar en la fábrica y luego lo del temblor.

Raciel: –¿Dónde te agarró?

Elsa: –-Estaba empezando a bañarme cuando sentí el sacudón y me salí volando del baño. Gracias a que Trini me detuvo en la puerta no corrí al pasillo. ¿Te imaginas que los vecinos me hubieran visto encuerada?

Raciel: –¿Ahorita sí estás vestida?

Elsa: –Pues claro. Ya pasa de las dos de la tarde.

Raciel: –A estas horas casi siempre coincidíamos en el comedor de la fábrica.

Elsa: –Ay, sí. ¡No sabes cuánto extraño a las compañeras!

Raciel: –¿Y a mí no? (Pausa) Yo a ti sí. Cuando no bajabas al comedor ni la comida me sabía.

Elsa: –Y eso, ¿qué quiere decir?

Raciel: –Que me gusta mucho verte. ¿Te molesta?