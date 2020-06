Tal vez este sea un hecho aislado o quizá sea la manera cotidiana de proceder del consejo. De lo que sí no tenemos duda los 84 profesores discriminados, es que la función de una institución, cuya única labor es prevenir y eliminar la discriminación, es agotar todos los recursos legales en favor de los potenciales discriminados y no centrar su esfuerzo en rechazar y combatir jurídicamente a las potenciales víctimas.

En Gaceta UNAM del 31 de marzo de 2016, número 4,771 página 23, apareció publicado; Programa de renovación de la planta académica de la UNAM por este medio se asignaban plazas de tiempo completo de docente. De este programa se cita el siguiente párrafo: “los candidatos, contar con una edad menor de 39 años para mujeres y de 37 años para hombres…” Por este hecho 84 profesores ingresamos queja al Conapred por discriminación en razón de edad, se asignó el folio 138766. Esta queja y su posterior impugnación fue rechazada por el consejo, no obstante que en la refutación se presentaron sendas resoluciones judiciales en favor de los quejosos de casos similares, como son dos tesis publicadas el 14 de noviembre y el 5 de diciembre de 2014, en el semanario judicial de la federación. Uno, de varios argumentos que dio la razón al demandante, fue el hecho de que el demandado no demostró que estaba incapacitado para realizar el trabajo por razones de edad. Aun con esas pruebas legales Conapred mantuvo su rechazo a la queja de los profesores, dejándolos en completa indefensión.

Miguel Rangel Aguilera

Aclaración de la diputada Laura Rojas

Con relación a la nota publicada ayer titulada Afín al PAN y al PRI, abogada que elaboró la controversia contra las fuerzas armadas , donde se señala que legisladores critican que Laura Rojas no haya consultado su presentación ; me permito aclarar lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 233 párrafo dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la facultad de presentar controversias constitucionales por parte del presidente o presidenta de la Mesa Directiva es unipersonal.

Sin embargo, y a pesar de ello, hablé con siete de los ocho coordinadores y coordinadora de los grupos parlamentarios, incluido el líder del grupo mayoritario, para expresarles las razones por las que haría uso de mi atribución y enviarles con anticipación el texto de la controversia.

Como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados he privilegiado el diálogo y el respeto hacia todos los grupos parlamentarios.

Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Dos años, de la Cuarta Transformación

El miércoles próximo, se cumplen dos años de haber dicho no , la mayoría de votantes, a la injusta, y no sólo pauperizante, sino miserabilizadora de Los miserables, de la larga noche neoliberal. Con tal motivo, en Dinero, se hace la pregunta estadística: ¿volverías a votar por AMLO? La respuesta es contundente: 91 por ciento, sí; 2 por ciento, tiene dudas; 7 por ciento, no. Ello muestra la mentira de quien dice que AMLO va a la baja. De mi parte, desde lo profundo de mi ser, respondo sí, volvería a votar por AMLO. Mis razones: En menos segundos que un parpadeo desapareció al súper símbolo de poder y corrupción en México, Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial. No al nuevo aeropuerto en Texcoco, más que terminal aeroportuaria era un botín de los de siempre. Vino el combate y aniquilación del huachicoleo, con apoyo de la población: como se ordeñó, impunemente a Pemex. Reformas constitucionales que aseguran y obligan a Estado y sociedad a que: primero los pobres y la juventud de México. Reducción de sueldos faraónicos de la inútil tecnocracia, aunque algunos, como en el INE, se resisten. Justicia al magisterio nacional, la seudoreforma educativa de Peña Nieto y del Pacto por México, más que reforma, fue un ajusticiamiento inmerecido de nosotros, los maestros. Vuelve el Estado a recuperar sus baluartes económicos, que los neoliberales vendían, como chatarra: CFE y Pemex. Combate a la corrupción, injusticia y la arbitrariedad. Bases sólidas para la necesaria alternativa al neoliberalismo: la economía del bienestar. Información diaria y directa al pueblo de México, lo que no hicieron gobiernos priístas y panistas. Fuera el avión, símbolo del lujo... y un largo etcétera, en el que anida lo mejor, para el hoy y el mañana del pueblo de México. Sí, volvería a votar por AMLO.

Rubén Mares Gallardo