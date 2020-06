Hemos platicado con la Secretaría de Salud y la de Seguridad Pública Estatal, pues a través del C5 (centro de control) se canalizan las llamadas a Cruz Roja, pero no podemos intervenir, por qué no hay quien los atienda, aunque haya lugar ..

Explicó que al momento en que se solicita atención médica al Centro Regulatorio de Urgencias Médicas, el personal de la Cruz Roja se ve imposibilitado de trasladar a la persona enferma al no tener un hospital disponible, no por la falta de camillas, sino porque no hay médicos.

Este sábado en Sonora se confirmaron 197 casos de coronavirus, 106 hombres y 91 mujeres; con éstos suman 7 mil 901 personas enfermas.