uchos dirigentes políticos se atribuyen su legado. Otros tantos dicen encontrar en sus principios un referente. Pocos son consecuentes con su pensamiento y su acción política. Nació un 26 de junio de 1908, se cumplen 112 años de su natalicio. Cuatro veces candidato a presidente de Chile, la última en 1970, lo llevó a la presidencia. El 4 de septiembre, la Unidad Popular vence sobre una derecha dividida. La campaña, como las anteriores, desde 1952, centraba su atención en la guerra sicológica y el anticomunismo. Allende estaba curtido y la izquierda chilena llevaba décadas sufriendo el embate de la plutocracia y el imperialismo estadunidense. Salvador Allende era el blanco de los ataques. Con un gran sentido del humor, había señalado cuál debía ser el epitafio en su lápida: Aquí yace el Dr. Salvador Allende, futuro Presidente de Chile . De militancia socialista, declarado marxista y masón, su coherencia lo llevó a renunciar a la Orden en 1965. Los motivos: “si la Orden no lucha contra quienes disfrutan de las ventajas de un status quo insostenible por antihumano y antisocial, será incapaz de librar las batallas contra la oligarquía, el feudalismo agrario, la concentración financiera monopólica; el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, y el oscurantismo religioso y dogmático... Una Orden que no reacciona para procurar que no se vulneren la soberanía y la libre determinación de los pueblos, es algo sin vida. Una Orden que nada dice cuando se invaden y masacran a los pueblos porque un país se reserva el derecho de determinar, por sí y por su poderío armado, cuál es el sistema político y económico que considera aceptable, es una institución que no vela por la libertad, ni por la igualdad ni por la fraternidad”.

Allende estuvo presente en todas las luchas que se libraron en Chile desde su temprana militancia. Participó en la fundación del Partido Socialista, en 1933. En 1938 fue nombrado ministro de Sanidad del Frente Popular, con Pedro Aguirre. Senador y presidente de la Cámara, protagonizo múltiples debates. La defensa contra la ilegalización del partido comunista, la ley de la sanidad pública universal, la reforma del código laboral, leyes sociales, educativas, de vivienda y culturales. Pero no fue lo único que caracterizó su vida política. Siendo senador y en medio de la campaña presidencial de 1952, un 6 de agosto, Allende retó a duelo con pistola al senador radical Raúl Rettig. Allende le llamó gestor siendo Rettig abogado y éste le replicó: matasanos . Padrinos y testigos acudieron, por suerte para ambos, su puntería los dejó con vida. Ironías de la vida, Raúl Rettig sería designado en 1990, para encabezar la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación contra los crímenes de lesa humanidad.