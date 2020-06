Roberto Garduño y Gustavo Castillo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó ayer a trámite la controversia constitucional presentada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que impugna el decreto que faculta al Ejecutivo federal a utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. La admisión a trámite no significa que ya se considere procedente, eso es tema del proyecto que deberá elaborar la ministra Margarita Ríos Farjat.

El texto de la controversia no fue elaborado por la dirección jurídica de la Cámara de Diputados. Fue encargado a la abogada Luisa Conesa Labastida y su socio Jorge Peniche Baqueiro, quienes han asesorado a órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía y continúan reprochando que la austeridad no debe utilizarse como sinónimo de ahorro presupuestal en aquellas instancias que acotan el poder presidencial.

Por norma legislativa, el encargado del órgano de gobierno en San Lázaro tiene obligación de consultar al titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a los coordinadores de las bancadas la decisión de interponer un acto como el citado, así como de recurrir al cuerpo de abogados de la Cámara de Diputados para que le aconsejen la pertinencia de acudir o no a esa herramienta legal, pero Rojas no lo hizo.