Lamentó que este tipo de incidentes ocurran, pero cuando se le mencionó que podría haber sido un panista, respondió: “Es una cuestión doctrinaria, una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo… Cuando hablé con ella por teléfono me dice: ‘Sentí que si decía algo, que si respondía, hasta me podría golpear, luego te platico’; pero entiendo esa actitud, es muy característica del conservadurismo, muy iracunda, frenética, descompuesta, de odio”.

López Obrador insistió que cuando no tenga el apoyo del pueblo se retirará, porque cuando una autoridad no tiene el respaldo popular no sirve, se tiene que ir, no tiene valor, es una hoja seca . Y comentó que en 2022 se preguntará: ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? .

Allí mismo dio respuesta al gobernador Silvano Aureoles, quien le explicó que la controversia que interpuso por el decreto que permite a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad –admitida por la SCJN– no es en su contra ni de las Fuerzas Armadas, es para clarificar su alcance .

El Presidente le respondió que se hizo una reforma constitucional, con el voto unánime de los legisladores, y consideró fundamental seguir contando con el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina en esas tareas, además de consolidar la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país .

Más tarde, en la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, el comandante de la corporación, general Luis Rodríguez Bucio, resaltó que la ley por la que se creó la institución “nos mandata realizar una diversidad de funciones que van desde la seguridad en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas y penales hasta la ciberseguridad.