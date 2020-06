Ochoa asistió el pasado 6 de junio a la marcha en Guadalajara, en protesta por el asesinato del joven Giovani López. Dirigió tuits al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y le exigió que los asesinatos no sean causa de silencio .

En el caso de Ochoa, las fuentes consultadas aseguraron que tuvo diferencias con sus superiores (en este caso su jefa es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero), por lo cual presentó su renuncia para retirarse del cargo el 30 de junio. Afirmaron que el hecho no está ligado a las renuncias en el Conapred o en la CEAV.

Luego envió otro mensaje directo al mandatario estatal, diciendo Sí, Enrique Alfaro, que no te extrañe, estuve en la marcha porque lucho por ideales y los defenderé siempre. Y los testimonios que he recibido de las jóvenes violentadas son mi razón, estoy y estaré .

En Gobernación dijeron que esta actividad de la funcionaria no cayó bien a la secretaria Sánchez Cordero, más aún porque Alfaro culpó a Morena, y en un inicio al Presidente López Obrador, de orquestar desde la Ciudad de México la protesta en la capital jaliciense; por tanto, añadieron personajes cercanos al caso, no ayudaba con su actitud al deslinde de Morena .

Hasta anoche la SG no había informado sobre el particular; se buscó a Ochoa –quien tomó posesión de la comisión en marzo de 2019–, pero no fue posible contactarla.

La Conavim tiene a su cargo, entre otros, el seguimiento a las alertas de violencia por razón de género, así como la operaciónde los Centros de Justicia para las Mujeres.