Sábado 27 de junio de 2020, p. 6

Washington. El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca y principal responsable científico en la lucha contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos, admitió ayer que el gobierno enfrenta serios problemas ante un incremento de enfermos en el sur y oeste del país.

Enfrentamos serios problemas en algunas zonas , dijo el infectólogo, y precisó que cuando se miran los puntos de contagios en un mapa se ve una realidad muy heterogénea, pero en el fondo está interconectada.

El médico llamó a los estadunidenses, de manera especial a los jóvenes, a ejercer responsabilidad individual durante la contingencia sanitaria: Si ustedes se infectan, van a contagiar a alguien más y esa persona va a infectar a otra más . Recordó a la población que hay personas inmunodeprimidas por cáncer u otras patologías que son muy vulnerables.

Fauci admitió en entrevista con The Washington Post que Estados Unidos debería cambiar su estrategia para combatir la pandemia porque hay algo que no está funcionando con el actual plan. Podemos hacer todos los esquemas que queramos, pero hay algo que no está funcionando , agregó.

Estados Unidos, la nación más afectada en el mundo, sumó hasta ayer 124 mil 960 decesos y 2 millones 462 mil 57 casos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. El número de enfermos ha aumentado desde hace algunas semanas, especialmente en California, Arizona, Texas, Florida y Carolina del Sur.

Expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estiman que en el país podría haber al menos 20 millones de contagiados, porque sólo se aplican pruebas clínicas de detección a los enfermos con síntomas y no a aquellos que no los presentan y tienen capacidad de contagiar a otros, reportó CNN.

El vicepresidente Mike Pence precisó –durante una reunión del grupo de trabajo de la Casa Blanca para contrarrestar los efectos del Covid-19– que 16 de los 50 estados han tenido un incremento de casos, pero sostuvo que se debe al aumento de pruebas de detección aplicadas en la población.