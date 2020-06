Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 27 de junio de 2020, p. 3

Vecinos y oficinistas de la zona de las Lomas de Chapultepec dijeron que aún no amanecía cuando escucharon truenos como si fueran provocados por el colapso de cables de la luz y golpes en láminas , pero luego reconocieron que se trataba de una balacera que se prolongó cinco minutos para algunos, otros dijeron que unos 15 o 20 , pero prefirieron no asomarse para no resultar lesionados.

Una mujer de la tercera edad, quien reside desde toda la vida en una casa de la calle Sierra Nevada, dijo que después del ataque al jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, todos (amigos, familiares y conocidos) me llamaron para ver cómo estoy , pues su casa se ubica a unos metros del sitio de la agresión.

Escuché truenos que son los que me despertaron, pero no me quise asomar para nada , dijo la mujer quien prefirió omitir su nombre y quien tímidamente relata lo que escuchó alrededor de las 6:30 de la mañana desde el portón de madera de su casa. Sorprendida, dijo que nunca había ocurrido una balacera en la zona y menos un atentado con un secretario .

El empleado de una notaría ubicada en la calle Prado Sur refirió que llegó a su trabajo antes de las 6 de la mañana para no ser detenido, porque su auto no circula los viernes.