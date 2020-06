E

l primero de julio de 2018, 30 millones de votos convirtieron en presidente a #AMLO. Han transcurrido dos años, en que ha enfrentado adversidades inéditas, como la pandemia. ¿Volverías a darle tu voto? Éste es el tema de nuestro sondeo de la presente semana. Los resultados pueden verse en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 6 mil 73 personas; en Twitter, mil 712; en El Foro México, 627 y, en Facebook, 3 mil 734. Utilizamos la app SurveyMonkey, la de mayor prestigio internacional en materia de sondeos.

Twitter

Tenemos un gran Presidente, como ciudadanos es necesario que trabajemos en favor de sus decisiones para enfrentar las adversidades.

@naguibaum / Guadalajara

Sin dudarlo, después de que gobiernos anteriores dejaron en ruinas nuestro país, es lo mejor que pude hacer, votar por AMLO.

@ Diana Velázquez / CDMX

AMLO está trabajando y haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo su programa social, su proyecto de nación, eso lleva tiempo, pero estoy seguro que sentará las bases para que éste sea una realidad para el bienestar de todos los mexicanos.

@José Hernández / Tampico

Todavía no defrauda al país, no ha vendido Pemex ni se ha aliado con empresas refresqueras para adueñarse de los mantos acuíferos, y no le ha dado dinero a manos llenas al rata de El Bronco. Le faltan algunos años, todavía se puede endeudar más el país.

@renippili/ Escobedo, NL

Facebook

México es una nación enorme, siempre gobernada por una élite putrefacta de políticos, ahora con AMLO debemos de tener paciencia, si se tuvo por más de 80 años.

Manuel Vázquez / Edomex

Es el Presidente que necesita México. Porque ama a mi país. Me gusta que se preocupa por los que menos tienen y no le gustan los abusos.

Adriana Moreno / Tuxpan, Michoacán

Ha dado hechos muy congruentes y a pasos agigantados en sólo menos de dos años. Estamos con usted señor presidente Andrés Manuel López Obrador.