Creo que eso es lo que está pasando en la discusión nacional sobre el miedo al Ejército y la militarización del país. La palabra ejército ha tenido un contenido histórico para guerras contra enemigos y está definido en la letra de nuestro Himno Nacional. En la actualidad una guerra con el armamento que tenemos resulta totalmente anacrónica, no creo que Guatemala albergue planes de ser un extraño enemigo que ose profanar nuestro suelo y una guerra contra Estados Unidos terminaría en el tiempo que un solo avión militar F-35 tardaría en cruzar la frontera.

A un año del acuerdo, además, pedimos que no se excluya ni se reprima a nadie y que las autoridades de la SECTEI y del IEMS cumplan lo firmado el primero de mayo de 2019.

Ayer me entero, a través de La Jornada, que están por demoler el teatro Jiménez Rueda. No podemos permitirlo, a menos que construyan otro mejor, en sustitución del actual inmueble.

Pide no demoler el teatro Jiménez Rueda

Un ejército entrenado para la guerra con tanques y morteros no parece lo propio para actividades de seguridad nacional y puede ser contraproducente y cometer actos de abuso de fuerza, cierto. Pero no tiene que ser así. Eso que llamamos Ejército es un conjunto de personas –hombres y mujeres, mexicanos con gran patriotismo, disciplina y espíritu de cuerpo, es un gran patrimonio nacional– que pueden ser entrenados para cuidarnos y poder sentir orgullo y seguridad con su presencia; si el nombre lo condena, cambiemos el nombre y reinventemos su destino. Seamos dueños de los nombres y no sus prisioneros.

No se trata de militarizar al país sino de socializar lo militar. Un arma puede ser asesina o protectora, depende de quien la use.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Reclama su pensión de adulto mayor

Entre mi esposa y yo sumamos 156 años de edad. Vivimos en San Miguel de Allende, Guanajuato, y hemos tramitado, sin éxito hasta ahora, nuestra pensión de adultos mayores en tres ocasiones en un período de año y medio (la primera mediante un celular, y las dos posteriores en la oficina correspondiente). La explicación parece ser, según me dicen, el largo trayecto de las solicitudes que va de San Miguel a Celaya, a la ciudad de Guanajuato y a la CDMX, y se pierden con frecuencia.

Trabajo por mi cuenta, sin ingreso fijo, y esta pensión sería ahora una gran ayuda debido a que por mi edad y la epidemia, salir a buscar trabajo me pone en alto riesgo. Sin embargo, tengo la impresión de que podría no llegarnos en vida. Adjunto copias.

Alejandro Manuel Rivera de Leija, Cecilia Leal Ornelas

Invitaciones

Tertulia virtual sobre teatro

Segunda tertulia virtual de Tadeco Teatro y Colectivo Sprocket, sobre creadoras independientes en el teatro. Moderan: Nadia Ivett Velázquez y Margarita H. Navarro. Invitadas: Amanda Quezadas, Frida Islas, Paolina Orta, Lourdes Pérez Gay, Heleanne (México); María Paula Compañy, Nadia Grandón, Noé Andrade (Argentina); Valentina Cabrera, Flora Ovalles (Venezuela); Melissa Cornejo (Colombia); Marilia Carbonari (Brasil); Elena Vargas (Ecuador/España); Irene Vecchia (Italia). Sábado 27 de junio, 20:00 horas. Ligas: https://www.facebook.com/tadecoteatro; https://www.facebook.com/ColectivoSprocket. Informes por Whats App: 52 5554 6228.