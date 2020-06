La disminución en términos anuales, que fue de 19.7 por ciento, se debió al retroceso de 29.6 en las manufacturas, lo cual acentuó la recesión que vive ese sector.

El comercio y los servicios también sufrieron una caída: 16.1 por ciento; por el contrario, las actividades primarias, que agrupan la ganadería, la agricultura y la pesca, entre otras, avanzaron 2.4 frente al mismo mes de 2019.

Prevén ligero incremento en la actividad

Los analistas Citibanamex señalaron que el retroceso del producto interno bruto (PIB) aproximado del mes en cuestión es el más bajo desde que se inició la medición, en 1993. Anticiparon un ligero incremento de la actividad en mayo, tras el relajamiento de las restricciones, seguido por una lenta recuperación durante el resto del año.

Destacaron que el PIB reportará una contracción significativamente más profunda en el segundo trimestre del año.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que es preocupante el desempeño del crecimiento económico.

Hemos sido insistentes en que donde no hay crecimiento no hay empleo, y donde no hay empleo pues evidentemente las personas empezamos a sufrir condiciones cada vez más desfavorables , enfatizó.

Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico de Ve por Más, consideró que tomará más de dos años la recuperación completa, en términos de niveles.

Agregó que el principal riesgo para un pronóstico es que la dificultad para contener la pandemia retrase la reactivación económica y se acentúe la profundidad del choque.