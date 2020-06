Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 27 de junio de 2020, p. a12

El largo y extraño trayecto del simio desnudo.

Esa frase, pronunciada por Bob Dylan, es la síntesis de su obra máxima: Rough and Rowdy Ways, su nuevo disco dado a conocer hace pocos días.

Es el más bello, intenso, erudito, apasionante, completo de sus 39 álbumes de estudio. Su belleza es monumental.

Hay autores que preparan su obra culminante con episodios a lo largo de su vida cada vez más hondos hasta lograr una sumatoria ardiente, calcinante, donde avientan el resto y otorgan el panorama completo: esto soy.

El viejo dilema de la autobiografía y la ficción en la literatura cobra vida aquí con mayor fuerza: Bob Dylan se refiere a sí mismo en su nueva, contundente obra. Habla en primera persona, define, subraya, refrenda.

También viejo dilema, la apariencia en el arte suele dar pie a lecturas equivocadas por apresurarse. Por eso, precisamente, hay que decirlo de una vez por todas: este disco NO es la despedida de Dylan, NO está obsesionado con la muerte, NO se va a morir pronto.

Una parte del contenido del disco ha llevado a esas lecturas locas a los críticos más agudos y experimentados. Se fueron con la finta.

Por ejemplo, en la hermosa protoégloga Key West:

I’m travelin’ light

and I’m a-slow coming home

No lo dice en el sentido en que lo dijo Leonard Cohen en su disco póstumo, porque el poeta canadiense sabía que tenía cáncer terminal. Tampoco es un disco en preparación de la muerte como sí lo hizo David Bowie en su momento. Bob Dylan, al contrario, luce radiante y poderoso a sus 79 años de edad.

Mucho menos anuncia su deceso próximo cuando canta, en la hermosa metáfora: Crossing the Rubicon:

Three miles north of purgatory

one step from the great beyond

I prayed to the cross, I kiss the girls

And I crossed the Rubicon

Es todo lo contrario a declararse a un paso del más allá : es una celebración de la vida.

Y una confirmación de estilo: he aquí al poeta lírico que se declara enamorado, por si hubiera duda, de Calíope, la mejor de las musas, la de la poesía épica.

En la indudablemente homérica pieza Mother of Muses:

I’m falling in love with Calliope

She don’t belong to anyone,

whay not give her to me?

She’s speaking to me, spea

king with her eyes

I’ve grown so tired of chasing lies

Mother of Muses, wherever you are

I’ve already outlived my life by far

He ahí el tono épico de Homero: canta, oh, musa al inicio de los versos de La Iliada, y en la atmósfera y estilo de las grandes obras maestras anteriores de Robert Zimmerman: A Hard Rain is A-Gonna Fall, All Along the Watchtower y otros monumentos por los que recibió hace casi cuatro años el Premio Nobel de Literatura.

He aquí al autor clásico apoyado en Dante, Shakespeare, Homero, Tucídides, Ezra Pound y en James Joyce.

Dante, en la pieza Crossing the Rubicon:

Shakespeare en My Own Version of You, con gran ironía:

Can you tell me what it

means, to be or not to be?

Y referencias budistas ( en beneficio de todos los seres sintientes ), en esa misma obra:

I wanna do things for the

benefit of all mankind

Y referencias espirituales en la pieza Key West:

I played Gumbo Limbo

I know all the Hindu rituals

El nuevo disco de Bob Dylan es un ejercicio imponente de la técnica narrativa del flujo de conciencia. Sigue, luego de seguir a los poetas clásicos griegos, la obra de Virginia Woolf, William Faulkner y James Joyce, maestros del monólogo interior polifónico, también llamado flujo de conciencia.

En la entrevista que concedió a su amigo, el historiador y académico Douglas Brinkley, publicada en The New York Times este 12 de junio, Bob Dylan confirma muchas cosas que intuíamos y otras que resultaban claras luego de analizar sus obras, entre ellas, que practica la técnica literaria del monólogo interior polifónico:

Es el tipo de situación en la que acumulas versos de flujo de conciencia y después lo dejas para pulirlo todo. Es una de esas cosas que escribes por instinto, como en un estado de trance. La mayoría de mis canciones recientes son así.

Bob Dylan escribió en estado de trance su nuevo disco y nosotros escuchamos en éxtasis esta nueva obra maestra.

La pieza titulada Key West es otro ejemplo del grado de dominio de las herramientas narrativas que ostenta el maestro Robert Zimmerman.

Así como Crossing the Rubicon es una metáfora del valeroso acto de vivir, así lo es también Key West y el resto de las piezas de Maneras Ásperas y Ruidosas (Rough and Rowdy Ways).