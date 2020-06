Ángel Bolaños Sánchez

Residentes de San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, se abstuvieron de participar en la consulta organizada por la inmobiliaria responsable del proyecto Origina al advertir que no había supervisión de alguna dependencia del gobierno capitalino como la Secretaría de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) o de la alcaldía ni se tomaron medidas para impedir que emitieran su opinión personas ajenas a la zona.

La alcaldía informó al Congreso, mediante un oficio fechado en marzo pasado, que no ha expedido ningún permiso o autorización para la realización de obras , pero se registró una manifestación de construcción consistente con el potencial de desarrollo permitido en el certificado único de zonificación , y consideró improcedente realizar alguna acción para detener los trabajos.

Vecinos informaron que la consulta que empezó el domingo y concluyó ayer estuvo mal hecha al no dar prioridad para que opinaran los vecinos de la colonia Contadero, y aunque la misma empresa dijo que no es un ejercicio vinculatorio tampoco garantizaron que no esté amañada, por lo que muchos decidieron no participar.

El presidente de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda en el Congreso, Fernando Aboitiz Saro, informó que según la página de la Seduvi se trata de un predio con dos zonificaciones, habitacional-mixto, que permitiría construir hasta 170 viviendas, y área verde, aunado a que existe una opinión técnica negativa de factibilidad hidráulica que emitió en noviembre de 2018 el Sistema de Aguas y no se contaba con estudio de impacto de movilidad por parte de la Secretaría de Movilidad.

Por tal motivo se promovió un punto de acuerdo a fines de enero en el que denunció la discrecionalidad con la que se han otorgado permisos de uso de suelo, lo que ha ocasionado afectaciones ambientales, de movilidad e hídricas a los pobladores originarios de San Mateo Tlaltenango, como en este caso en que se pretenden edificar 742 viviendas, áreas de comercio y esparcimiento.