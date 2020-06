A decir de la activista –madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón, Coahuila–, con la ex titular “siempre nos sentimos revictimizadas, porque ella entró como si ésta fuera una institución cualquiera, y no es así. Se tenía que haber puesto a alguien con más sensibilidad, porque las madres estamos muy vulnerables.

Lucy López Castruita, integrante del colectivo Búsqueda Nacional en Vida, manifestó alegría por su salida, porque fue terrible lo que me tocó vivir con ella. Nos negaron apoyo para la búsqueda de nuestros familiares y tenemos una deuda económica tremenda por esa razón.

La renuncia de Mara Gómez Pérez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) continuó generando reacciones encontradas a propósito de su desempeño, pues mientras algunos colectivos señalaron que su dimisión era urgente, por su trato irrespetuoso a las familias, otros consideraron que su salida fue apresurada y no resuelve los problemas de fondo de la institución.

Por su parte, Valentina Peralta, coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, destacó que aunque muchas de las propuestas e ideas de Mara Gómez eran buenas, como poner orden en la comisión y suspender abusos con los recursos económicos de la misma, no tenía la experiencia para operarla. En su salida queda de manifiesto que la información y la capacitación técnica es una parte necesaria para dirigir la CEAV, pero no la mayor .

Señaló la paradoja de que la hoy ex funcionaria haya generado tantas energías negativas por hacer algo que por años le hemos pedido a los titulares del organismo: que hablen públicamente de sus necesidades, carencias y riesgos. Nadie se había atrevido a hacerlo, porque los intereses creados en torno a la comisión siempre están al acecho para ver quién comete un error .