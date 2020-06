De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 26 de junio de 2020, p. 10

Después de las críticas presidenciales contra la operación de la empresa española Iberdrola en México y el anuncio extraoficial de que ésta cancelaría una inversión superior a mil millones de dólares en Veracruz, directivos del consorcio solicitaron una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En primera instancia –precisó el mandatario–, el encuentro sería con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Durante la conferencia matutina en su gira por Texcoco, anticipó que habrá un arreglo. Esta carta es con ese propósito, quieren un diálogo, me están pidiendo una entrevista , respondió López Obrador. No obstante agregó: que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos .