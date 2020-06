De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 26 de junio de 2020, p. 7

La sistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump, con motivo del arranque del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), propició críticas entre dirigentes y legisladores de oposición, quienes reclamaron congruencia.

Por el contrario, para Morena la visita convalidará la buena relación entre los dos mandatarios. Considero que nuestro Ejecutivo federal no puede desdeñar la invitación de su par estadunidense; sería un desaire innecesario que podría contrariar la buena relación que hasta ahora ambos han tenido , dijo la diputada federal Dolores Padierna.

Reconoció que hay riesgo de que Trump pretenda utilizar la presencia de López Obrador para hacer campaña, por lo que éste debe ser capaz de separar los temas que indignan a la población, como el muro fronterizo.

Peña se equivocó

La senadora príista y ex canciller Claudia Ruiz Massieu aconsejó recuperar la experiencia de la criticada visita a México del entonces candidato Donald Trump al presidente Enrique Peña Nieto, a fin de calibrar muy bien el encuentro en Washington, para que quien gobierna en la Casa Blanca no lo use con fines electorales.

Destacó que el propio Peña Nieto admitió que haber invitado al entonces candidato republicano fue una mala decisión; por eso es valioso recuperar esa experiencia y acotar los espacios de riesgo para el país.