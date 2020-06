Puede ser difícil de visualizar, pero las acciones no tienen como objetivo prolongar la epidemia, sino reducir el número de personas que diariamente presenten la enfermedad, porque no queremos que se presente en un periodo corto, con muchos casos por día, que se saturen los hospitales y la gente muera , por lo que consideró que se ha logrado con éxito tener menos casos y sin saturación de hospitales. Eso es reducir el tamaño del pico epidémico, es aplanar la curva , explicó.

Agregó que los modelos de predicción matemáticos no son bolas de cristal , pues a lo largo de la propia epidemia se ha ido comprendiendo cómo se comporta ésta y se van ajustando las predicciones matemáticas, por lo que rechazó que sea una falla en las estimaciones, pues se presentan bajo supuestos de que si y sólo si la reducción de la movilidad se mantiene en un nivel apropiado , lo que, aseveró, no se ha logrado en todos los estados de forma suficiente, y hubo empresas que no cerraron y presionaron a sus trabajadores para acudir a laborar. Todo tiene una explicación , enfatizó.

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, indicó que los estados que han aumentado más de 5 por ciento su movilidad poblacional en la semana previa son Zacatecas, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Aguascalientes, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Campeche, mientras Querétaro, Guerrero, Nayarit y Morelos lograron reducirla.