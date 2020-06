Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 26 de junio de 2020, p. 2

A cuatro meses de que se conoció el primer caso positivo de Covid-19 en México, médicos y enfermeras que laboran en hospitales públicos reconvertidos para la atención de estos pacientes afirman estar exhaustos y frustrados .

Los elevados índices de mortalidad en sus nosocomios y la falta de fármacos para atacar la enfermedad nos ha llevado al límite , aseguran internistas, quienes afirman que en cuanto las autoridades sanitarias relajan el control en los hospitales “se reactiva el robo hormiga de insumos, a lo que se suma la creciente escasez de sedantes para enfermos intubados.

Estamos exhaustos, pero también frustrados. Se nos muere gran cantidad de pacientes. Llevo dos fines de semana en que han fallecido cinco pacientes en menos de 24 horas. Hace dos semanas eran pacientes intubados, pero desde hace una también son personas que no estaban intubadas , señala un médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien solicitó el anonimato.

En lo personal, agrega, hay sensación de estar totalmente solo y aislado, y lo que se ve en los pisos Covid es una soledad abrumadora y frustración inmensa de no poder sacar a los pacientes adelante .