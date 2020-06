E

l embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, sumó ayer su imperial voz al coro que augura un grave retraimiento de la inversión extranjera en nuestro país a causa de las políticas económicas asumidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo general y, en particular, respecto a Iberdrola, la empresa española señalada en la matutina conferencia presidencial de prensa como un ejemplo de saqueo de la riqueza nacional que no se va a permitir más.

Landau fue invitado a hablar durante la presentación del decimoprimer informe semanal Covid-Industrial de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Concamin. Ahí dijo en esencia, con amplitud y claridad, lo que luego buscó escurrir mediante el clásico recurso de atribuir a la prensa una pifia, que no hubo. Parte de su encargo diplomático, señaló, es tratar de arreglar problemas y de fomentar la inversión de sus connacionales en México, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera, y en varios sectores obviamente hemos visto cosas preocupantes .

México, como país soberano, tiene derecho a establecer y cambiar sus políticas públicas, pero ello puede generar efectos muy negativos en la inversión, estableció Landau, para quien algunas de las acciones de los pasados meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego (https://bit.ly/2Yxrx19, nota y audio).