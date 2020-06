K

imberly-Clark de México colocó 500 millones de dólares en títulos de deuda senior con vencimientos parciales en 2029, 2030 y 2031, con cupón de 2.431%, de acuerdo con un reporte de la compañía citado por Reuters. Dicho coloquialmente, obtuvo un préstamo de 500 millones de dólares. La firma dijo que planea utilizar los recursos para fines corporativos, incluyendo el refinanciamiento de deuda. Kimberly-Clark es la empresa internacional que representa Claudio X. González Laporte, cuyo hijo, del mismo nombre, patrocina grupos opositores al actual gobierno, entre ellos Mexicanos contra la Corrupción. (Sólo denuncia supuestos actos de corrupción del gobierno de AMLO, no del sector privado). Cambiaron las reglas del juego. Las grandes corporaciones pudieron en otra época trasladar sus deudas al Fobaproa, y el Fobaproa a los contribuyentes, y eso ya no es posible. Por otro lado, quedó prohibida por la legislación la posibilidad de que el gobierno les cancele los impuestos. Entonces están recurriendo a lo que recurren todas las compañías del mundo: al financiamiento. Si esto hubiera ocurrido en los años del prianismo, los mexicanos no estaríamos cargando con una deuda de 12 billones de pesos.

Banxico, tasa de interés

El Banco de México quiere que los préstamos se abaraten, de modo que las empresas inviertan y las familias consuman con créditos cuya tasa de interés sea baja. Así que decidió reducir 50 puntos base la tasa líder a 5 por ciento, que era de 5.5. Es la novena ocasión en que el recorta su principal instrumento de política monetaria y la pone a su nivel más bajo desde septiembre de 2016, en ese año se ubicó en 4.75 por ciento. La decisión fue tomada por unanimidad de los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México. Sin embargo, la rebaja no se refleja en los intereses que nos cobran los bancos comerciales. Las tarjetas de crédito deberían cobrar, cuando mucho, una tasa de 12 por ciento anual, pero cobran mucho más, excepto a los clientes que tienen trato preferente, con gran capacidad de pago y que se encuentran en el grupo de los totaleros. Éstos son los que pagan el saldo en el corte de mes o de plano pagan todo su consumo.

Rebrote en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, al igual que muchos otros funcionarios en el sur y el oeste de Estados Unidos, siguió debidamente las exhortaciones del presidente Trump –reabrir la economía– en lugar de las advertencias de expertos médicos a la hora de combatir el coronavirus. Los llamados de permanecer en casa se suspendieron, las empresas reiniciaron operaciones y las precauciones, como usar cubrebocas y el distanciamiento social, fueron considerados opcionales en el mejor de los casos. Abbott se ha retractado y admite que su estado se encuentra abrumado por infecciones récord, hospitalizaciones y enfermos graves en unidades de cuidados intensivos. En Florida, el gobernador Ron DeSantis se enfrenta a la misma situación. Pronto, advierten los expertos médicos, la estadística de fallecimientos dará testimonio dramático de los resultados de haber bajado la guardia.