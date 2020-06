José Luis Alonso Vargas, Movimiento Comunista Mexicano; Jorge Ernesto Hernández, Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario; Horacio Cervantes Martínez, comité Amigos de Cuba en Reynosa; María de la Paz Quintanilla, Alternativa Martiana Capítulo México; Enrique García Cárdenas, Frente de Unidad Nacional e Internacional; Santos Urbina Mendoza, Partido Popular Socialista de México; Armando Ibarra Garza, Colectivo de Dirección Nacional del Partido de los Comunistas Mexicanos, y ocho firmas más

Fraude con tarjeta a adulto mayor

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: tengo 73 años, por lo que desde enero del año pasado me he visto beneficiada del noble Programa del Adulto Mayor y cuyos ingresos han sido determinantes para mi subsistencia. El 16 de junio de 2019 asistí a un cajero de HSBC ubicado en Plaza Las Américas, sucursal 3555, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, para hacer un retiro. En ese momento me observaban tres mujeres, una con un celular en la mano, otra atenta a la transacción que realizaba y una más en la puerta. Una de ellas me arrebató la tarjeta y me la cambió por otra. Con la tarjeta que me quitaron se realizó un préstamo bancario por 45 mil 29 pesos, lo cual me fue informado el 20 de junio de 2019, cuando pregunté en el banco por qué no podía retirar con mi tarjeta y, además, me dijeron que el plástico que presentaba no era el mío. El ejecutivo bancario me indicó que regresara en un lapso de 20 a 25 días, cuando se me informó que habían recuperado 12 mil pesos del préstamo solicitado (sin mi consentimiento), los cuales retiré en ese momento porque el banco no resolvía mi situación. El 21 de junio hice mi denuncia en el Ministerio Público de las Palmas, colonia la Mora, en Ecatepec, donde me informaron que me llamarían para ver los avances de la investigación. Hasta la fecha no lo han hecho y por ello señor Presidente le solicito gire instrucciones para que me sea devuelto el dinero que se me descontó a través de la tarjeta que me había dado HSBC, y le pido que dicha institución bancaria investigue lo correspondiente al uso indebido de mis depósitos, ya que actualmente no recibo la ayuda del Programa del Adulto Mayor. Además, sé que este ilícito lo han sufrido otros adultos mayores. También solicito me informen sobre las avances del Ministerio Público respecto de mi denuncia. (Carta resumida)

María Teresa Guerrero

Invitación

Análisis sobre el libro: Los años heridos

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 684 invita al análisis y reflexión, sobre el libro: Los años heridos (Historia de la guerrilla en México 1968-1985), de Fritz Glockner. Este viernes 26 de junio, a las 17 horas. Sólo en vivo y suscríbete por youtube buzonciudadano

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Berinstain Teresa Moreno y Rebeca Vázquez.